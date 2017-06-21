Цены на нефть упали до самых низких за год уровней на фоне роста производства в США

Цена на нефть упала почти на 2 процента 20 июня, до самого низкого за год уровня, на фоне сообщений о том, что производство растет в Соединенных Штатах и других местах.

Ориентировочная цена на сырую нефть в США упала на 2,2 процента до 43,23 доллара за баррель в Нью-Йорке, а нефть Brent снизилась в цене до 46,02 доллара в Лондоне. На низких уровнях нефть осталась в начале торгов в Азии 21 июня.

Цена на нефть была на уровне от 40 до 55 долларов за баррель в течение большей части прошлого года. Но добытчики в Соединенных Штатах и в других странах значительно улучшили свои показатели, несмотря на усилия России и нефтяного картеля ОПЕК о прекращении производства.

Падение цен на нефть способствовало снижению мировых запасов 20 июня, когда базовые показатели в США, Европе и Азии потеряли от 0,6 до 1 процента.