Трамп может помочь принести мир в Украину – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что президент США Дональд Трамп может принести мир в Украину, об этом со ссылкой на интервью американскому телеканалу Fox News сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Сегодня очень уникальный день в украинско-американских отношениях. Это была моя первая встреча с Президентом США. И я увидел настоящего лидера... Я абсолютно уверен, что Президент Трамп как настоящий харизматичный лидер может помочь принести мир на нашу землю», – сказал для Fox News во время своего визита в Вашингтон Петр Порошенко.

Президент также повторил, что украинская делегация получила убедительное подтверждение, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы довольны всеобъемлющей поддержкой со стороны США, которую продемонстрировали президент Трамп и вице-президент Пенс», – добавил Порошенко.

Он сообщил, что во время переговоров обсуждались два блока вопросов: по мирному урегулированию и реформам в Украине.

«Мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере – от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы до украинской газотранспортной системы и сотрудничества в сфере атомной энергетики», – сказал Порошенко.

Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Вашингтоне, в ходе которого он встречался с президентом и вице-президентом США, государственным секретарем, министрами обороны и энергетики, а также руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как оценил эти встречи раньше Петр Порошенко, они показали высокий уровень поддержки Украины со стороны США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о добрых дискуссиях и значительном прогрессе во время встречи с Порошенко.