В Симферополе начали подготовку к отопительному сезону – власти города

В Симферополе началась подготовка к отопительному сезону 2017/2018, утверждают подконтрольные Москве власти города. В ходе совещания в администрации города руководители управляющих компаний отчитались о том, как в настоящее время организована работа по промывке и опрессовке систем отопления. Об этом сообщают «Новости Крыма».

Как говорилось на совещании, симферопольские котельные должны быть готовы к началу отопительного сезона уже к 15 сентября.

Подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов поручил уделить особое внимание паспортам готовности школ и детсадов к отопительному сезону.

Накануне сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство аннексированного Крыма планирует потратить на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 года миллиард рублей (около 450 миллионов гривен – КР).

Ранее 20 июня сообщалось, что руководителя предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева уволили по итогам прошедшего отопительного сезона.

В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправностей часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».