Крымский чиновник Заур Смирнов вновь не явился на суд по «делу Чийгоза»

Глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов во второй раз не явился в суд по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, где должен был выступить в качестве свидетеля. Об этом 21 июня Крым.Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода.

Причиной этому стало то, что Смирнов «находится за пределами города по служебной необходимости».

«У нас даже члены Совета Федерации приезжали показания давать. Что это за неуважение к суду», – сказал Чийгоз.

Адвокат Николай Полозов попросил суд приводом доставить Смирнова.

«Авторитет судебной власти не должен подвергаться сомнению из-за действий таких лиц», – отметил он.

Судья предложил обратиться к назначенному Кремлем главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы он повлиял на явку Смирнова, однако адвокат отметил, что Аксенов и сам является свидетелем по делу Ахтема Чийгоза.

Суд решил к Смирнову методы принуждения пока не применять и «обеспечить его явку 27 июня» через непосредственного руководителя, то есть Аксенова.

19 июня в «суде по Чийгозу» должны были допросить главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова, который является свидетелем по этому делу. Однако Смирнов не пришел в суд, вместо этого он отправился в командировку.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.