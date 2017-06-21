США: Сенат просит Палату представителей поддержать законопроект о новых санкциях против России

Руководители Сената США 20 июня призвали Палату представителей проголосовать за сенатский законопроект о введении новых санкций против России и Ирана.

Председатель комитета по вооруженным силам Сената Джон Маккейн сказал, что Палата представителей скорее должна проголосовать за законопроект, предусматривающий ответственность за возможное вмешательство России в выборы в США. Он выразил надежду, что законопроект будет поддержан большинством в Палате представителей, как это было в Сенате на прошлой неделе.

«Мы все знаем, что россияне пытались вмешаться в наши выборы», – сказал Маккейн. – Здесь мы полгода и до сих пор ничего не сделали».

Однако вместо поддержки законопроекта о всеобъемлющем пакете санкций, поддержанного Сенатом, руководство республиканцев в Палате представителей направило его в Комитет по иностранным делам для рассмотрения.

Более того, республиканцы заявили, что их парламентарий обнаружил проблему в документе, мол, он нарушает требование Конституции, согласно которой законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, должны первыми рассматриваться в Палате представителей.

Такой конституционный «недостаток» означает, что законопроект, возможно, придется отправить обратно в Сенат, где его положения относительно доходов должны быть сняты, прежде чем он может быть отправлен обратно на голосование в Палату представителей.

Демократы предположили, что республиканцы нарушили процессуальный вопрос, чтобы заблокировать принятие законопроекта из-за того, что администрация Трампа критиковала пакет санкций как потенциально «слишком суровый» в отношении России.

Лидер демократов Сената Чак Шумер сказал, что республиканцы должны проголосовать за законопроект о санкциях «как можно быстрее».

«Ответ на нападение России на нашу демократию должен быть двухпартийным вопросом, что объединяет демократов и республиканцев в Палате представителей и Сенате», – сказал Шумер.

На прошлой неделе американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет санкции против России. Этот пакет ставит своей целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.