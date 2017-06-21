Пожар на свалке в поселке Черноморское ликвидировали – очевидец

По состоянию на среду, 21 июня, пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в крымском поселке Черноморское ликвидировали. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал местный житель Арам Аранян.

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По его словам, вчера около места происшествия была замечена пожарная техника и даже вертолет. На сегодня очаг возгорания потушен.

«Открытый огонь там был, по крайней мере, вчера. Все зависит от ветра. Если ветер идет на поселок, естественно, в поселке будет задымленность. Если идет в степь, то ничего не будет. В эту ночь было вполне нормально», – рассказал очевидец.

Он добавил, что возгорания на этом полигоне происходят постоянно на протяжении многих лет.

«Эта мусорка горит постоянно – в 2012 году, в 2013 году, в прошлом году. Это глубокая проблема. И она заключается в том, что у нас преобразования происходят гораздо медленнее, чем хотелось бы. На руководящих постах остаются «перекрашенные» люди, которые правили здесь и при Украине», – отметил крымчанин.

Назначенная Москвой глава администрации Черноморского района Людмила Глушко рассказала, что полигон отходов в крымском селе Черноморское мог загореться не случайно. Накануне пожара несколько раз звонили люди с угрозами поджечь свалку.

Свалка в крымском селе Черноморское загорелась три дня назад. Сейчас в подконтрольной Кремлю администрации района заявляют, что возгорание локализовано в пределах полигона. На месте возгорания специалисты замерили уровень угарного газа. После всех экспертиз выяснится, случайное это было возгорание или намеренный поджог. Это не первое возгорание в поселке Черноморское. По сведениям жителей, полигон отходов горит регулярно, и это как минимум пятый случай за последние 2,5 года.