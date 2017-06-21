Украинская активистка поспешно покинула Крым из-за преследования ФСБ России – правозащитники

Во вторник, 20 июня, украинской активистке Наталье Харченко, супруге активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова, пришлось поспешно уехать из аннексированного Крыма из-за преследования ФСБ соседней России.

Как рассказала сама Харченко «Крымской правозащитной группе», в среду, 21 июля, в отношении нее российские сотрудники ФСБ планировали возбудить уголовное дело в Симферополе. По словам правозащитников, активистка приехала в Киев практически без вещей, оставив своих детей временно своим родителям.

29 мая сотрудники российской ФСБ в аннексированном Крыму в четвертый раз допросили украинскую активистку Наталью Харченко, супругу активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.