На суде по «делу Чийгоза» свидетель рассказал о подробностях «прорыва» в здание Верховной Рады Крыма

В ходе очередного заседания по уголовному делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза был допрошен свидетель Рустем Каджаметов, который рассказал о подробностях «прорыва» в здание парламента во время событий 26 февраля 2014 года. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его словам, двери в здание никто не выламывал, как указано в обвинительном заключении. Двери были открыты, в проходе находилась старая мебель. Все в эту дверь заходили и он тоже зашел, искал супругу.

Также свидетель отметил, что агрессии в холле парламента не наблюдалось. По его словам, там было около 40 человек гражданских и около 100 сотрудников милиции, которая не предпринимала никаких мер.

Перед этим сообщалось, что глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов во второй раз не явился в суд по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, где должен был выступить в качестве свидетеля.

Причиной этому стало то, что Смирнов «находится за пределами города по служебной необходимости». Суд решил к Смирнову методы принуждения пока не применять и «обеспечить его явку 27 июня».

19 июня в «суде по Чийгозу» должны были допросить главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова, который является свидетелем по этому делу. Однако Смирнов не пришел в суд, вместо этого он отправился в командировку.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.