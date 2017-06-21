Госпогранслужба Украины: информация об аресте украинца на админгранице с Крымом – провокация российских служб

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опровергает информацию ФСБ России о человеке, который якобы пересек админграницу с Крымом и остался незамеченным.

«Информацию мы проверили, она не нашла подтверждения. Возможно, речь идет об информационной провокации российских служб», – сказал в комментарии Крым.Реалии Слободян.

Утром 21 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в аннексированном Крыму жителя Кировоградской области 1988 года рождения. По данным российских спецслужб, мужчина двигался в обход территории контрольного пункта «Чаплинка» материковой части Украины, остался незамеченным и был задержан российскими пограничниками.

О дальнейшей судьбе задержанного российские СМИ не сообщают.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».