В Крыму назвали планы Киева заблокировать крымские сайты «тоталитарным мышлением»

Подконтрольный Кремлю вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал намерения киевских властей заблокировать крымские сайты «тоталитарным мышлением». Об этом 21 июня сообщают «РИА Новости Крым».

«Это является отражением тоталитарного мышления и желания не допустить, чтобы украинский народ знал правду о событиях, происходящих в Крыму, о том, как живет мирно и гармонично сегодняшний Крым. Украинскими властями делается все, чтобы усилить промывание мозгов и переформатировать сознание украинцев, настраивать их на враждебный лад в отношении и Донбасса, и Крыма, и России в целом», – сказал российский чиновник.

По его словам, такое решение Киева «не ведет ни к чему, кроме конфронтации и обострения обстановки».

Министерство информационной политики (МИП) Украины опубликовало список сайтов, которые предлагает запретить на территории материковой Украины. Всего в перечне насчитывается 20 сайтов, в частности news-front.info, rusvesna.su, antifashist.com, antimaydan.info, 1tvcrimea.ru.

Среди причин к блокированию указано разжигание межнациональной и межэтнической розни, призывы к свержению конституционного строя и посягательство на нарушение территориальной целостности Украины.

В мае президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.