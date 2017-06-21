Эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова считает, что ограничение доступа с территории материковой части Украины к сети «В Контакте» негативно сказывается на возможности передачи информации в аннексированный Крым. Об этом Потапова рассказала на пресс-конференции в Киеве 21 июня.

«Указ президента, который, по сути, нам сейчас запретил пользоваться «ВКонтакте», влечет для нас очень большие проблемы. Поскольку была очень большая часть информации, которую мы заводили (в Крым – КР) через «ВКонтакте»… Этим указом президента обрезан достаточно большой сегмент доставки информации в Крым», – сказала эксперт.

Такие выводы были сделаны по результатом опроса крымчан, проведенного центром «Альменда», которые проходят обучение в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Киеве. Студентам задали вопрос: «Как вы узнали о возможности поступления через образовательные центры «Крым – Украина»?» 48 процентов опрошенных сослались на информацию в сети интернет, 20 процентов отметили Фейсбук, 16 процентов – соцсеть «ВКонтакте», 14 узнали от знакомых и 2 процента – из других источников.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

С 19 июня, в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», которые позволяют крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробно о работе центров «Крым – Украины» и возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.