Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталя Поклонская заявляет, что из-за просмотра фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» прихожан православной церкви отлучают от причастия на полгода. Об этом 21 июня сообщает «Коммерсантъ FM».

«В православных храмах, монастырях те люди, которые уже смотрели этот фильм на так называемых закрытых показах, церквями отлучаются от причастия на шесть месяцев», – сказала Поклонская.

Он добавила, что люди, которые гордятся своей историей, не будут смотреть «Матильду».

Российский режиссер, автор фильма «Матильда» Алексей Учитель встретился 12 июня с экс-прокурором аннексированного Крыма, а ныне депутатом российской госдумы Натальей Поклонской. После встречи Учитель сказал о том, что «примирение невозможно».

В конце мая российская полиция по жалобе Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в ответ на это обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность Поклонской, которая инициирует проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма «Матильда».

После многократных жалоб Поклонской в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».