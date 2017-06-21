Суд над крымским журналистом Семеной продолжится 7 июля

Следующее заседание Железнодорожного районного суда Симферополя по делу крымского журналиста, автора Крым.Реалии Николая Семены назначено на 7 июля. На нем должен состоятся допрос директора бюро переводов, чья подпись указана на документе, предоставленном следователем ФСБ.

На очередном заседании по делу Николая Семены 21 июля допросили одного из свидетелей – переводчика. Двое других свидетелей на суд не явились.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.