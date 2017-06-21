Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 20 июня в очередной раз отклонил жалобу защиты фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи и оставил его под домашним арестом.

Об этом в комментарии Крым.Реалии 21 июня сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его информации, жалобу подала одна из защитников Дегерменджи – Оксана Железняк.

На заседании 14 июня суд отказал в удовлетворении апелляции адвокату Александру Солодкову.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля отправил под домашний арест фигурантов «дела 26 февраля» Мустафу Дегерменджи и Али Асанова. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.