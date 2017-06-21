На заседании подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Крыма 21 июня по «делу 26 февраля» просматривали видеоматериалы, предоставленные стороной обвинения. Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«В течение нескольких судебных заседаний мы просматриваем видеоматериалы, предоставленные стороной обвинения, сегодня также просматривали и согласовывали график работы на июль. Пока не являются в суд потерпевшие свидетели, которых не успели допросить», – сообщил адвокат.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 6 апреля изменил меру пресечения фигурантам «дела 26 февраля» Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Их отправили под домашний арест.