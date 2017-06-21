Гражданин Украины афганского происхождения Кабир Мохаммад, которого российские власти называют разыскиваемым Интерполом опасным преступником и удерживают под стражей в аннексированном Крыму, обратился с открытым письмом в Генпрокуратуру России. Текст обращения он передал журналисту Радио Свобода во время судебного заседания.

В своем письме мужчина подчеркивает, что не является разыскиваемым Интерполом преступником, и просит помощи российского генпрокурора.

«Уважаемый господин прокурор, прошу Вас помочь мне в этой ситуации. У меня двое малолетних детей, которые меня ждут дома уж почти год. С уважением, пониманием и надеждой на Вашу помощь», – говорится в обращении.

Кабир Мохаммад также настаивает на политическом характере преследования. Свой арест мужчина объясняет тем, что он является одним из руководителей запрещенной в Афганистане партии «Ватан», или «Родина».

Подконтрольный Кремлю Армянский суд в аннексированном Крыму на заседании 21 июня не удовлетворил апелляцию защиты афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада. Таким образом, задержанный останется под арестом до 13 сентября.

В крымском СИЗО более 8 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров.

Российские власти хотят экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, время проведения экстрадиционной проверки в отношении Мохамада Кабира заканчивается через два месяца. 13 сентября 2017 года российская сторона должна будет сделать выбор: отпустить мужчину или экстрадировать его в Иран.

По словам жены задержанного Оксаны Мохаммад, российские пограничники при проверке документов на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку.

Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.

Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют. У Генпрокуратуре России обращение задержанного также не комментировали.