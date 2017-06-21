Кремль: встречу Путина и Трампа до сих пор не готовят

В Кремле заявили, что никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа до сих пор не ведут.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что в случае необходимости все удастся согласовать, хотя и до ожидаемого срока встречи 7 июля осталось мало времени.

По словам Пескова, Трамп и Путин будут присутствовать в тот день на саммите «Группы двадцати» в Германии, и в Москве «не исключают», что оба руководителя могут «так или иначе, в той или иной форме» встретиться на полях саммита.

Но, подтвердил он, на данный момент никаких конкретных договоренностей о такой встрече или подготовке к ней нет.

Между Трампом и Путиным уже состоялось несколько телефонных разговоров, однако до сих пор они не встречались лично. В последнее время идут разговоры о вероятной встрече в кулуарах саммита «Группы двадцати».

Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон во вторник, 10 июня. Как одно из преимуществ этого визита он отметил, что его встреча с Трампом состоялась раньше, чем встреча американского президента с Путиным. По его словам, «это необходимо для того, чтобы все были вооружены информацией, и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость».