Дело журналиста Назимова вернули в Алуштинский суд из-за ошибок в документах

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 21 июня не стал рассматривать апелляционную жалобу на продление ареста журналисту Алексею Назимову.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, дело направили для исправления недостатков в Алуштинский городской суд, который оставил Назимова под арестом до 21 ноября 2017 года. Основанием возврата дела стали ненадлежащим образом оформленные документы, которые подконтрольный Кремлю Алуштинский суд дополнительно направлял в Верховный суд.

Тем не менее, тот же подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 21 июня оставил депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко под арестом на полгода до 21 ноября, отказав в апелляционной жалобе на решение Алуштинского суда.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).