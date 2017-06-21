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Дело журналиста Назимова вернули в Алуштинский суд из-за ошибок в документах

Журналист Алексей Назимов в зале суда, архивное фото

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 21 июня не стал рассматривать апелляционную жалобу на продление ареста журналисту Алексею Назимову.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, дело направили для исправления недостатков в Алуштинский городской суд, который оставил Назимова под арестом до 21 ноября 2017 года. Основанием возврата дела стали ненадлежащим образом оформленные документы, которые подконтрольный Кремлю Алуштинский суд дополнительно направлял в Верховный суд.

Тем не менее, тот же подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 21 июня оставил депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко под арестом на полгода до 21 ноября, отказав в апелляционной жалобе на решение Алуштинского суда.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

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