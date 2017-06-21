В ближайшее время Украину посетят представители администрации президента США – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой администрации президента США.

«Было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой администрации президента США, и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве», – сказал он в среду, 21 июня, в Вашингтоне.

Президент Украины с 19 июня находится в США с рабочим визитом.

20 июня президент Украины встретился, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, а также с министром обороны Джеймсом Маттисом. На последней из этих встреч американский министр заверил, что США и далее поддерживают право Украины защищать свою суверенную территорию, сообщила пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт.