Защита одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова намерена добиваться уголовной ответственности эксперта крымского управления ФСБ России Ольги Ивановой, если подтвердится, что она давала ложные показания на суде. Об этом один из защитников Умерова, российский адвокат Марк Фейгин сообщил 21 июня после заседания суда по «делу Умерова».

«Если мы и дальше обнаружим, что эксперт Иванова занималась фактически фабрикациями вместе со следствием этой экспертизы, мы будем требовать от суда частного определения в отношении Ивановой о привлечении ее к уголовной ответственности за, во-первых, дачу ложных показаний: она постоянно уклонялась от прямых ответов, а зачастую и вовсе говорила неправду. Мы считаем, что, подписав подписку о добросовестности как эксперта и предупрежденная об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, она должна нести ответственность, если мы окончательно установим, что ее действия имели злонамеренный характер», – сказал Фейгин.

Другой защитник Умерова Эмиль Курбединов добавил, что эксперт Иванова фигурирует во многих делах, в частности – в «деле Семены», «деле Хизб ут-Тахрир» и других, ее заключения зачастую необъективны, из-за чего адвокаты ее прозвали «дежурным экспертом ФСБ».

Эксперт крымского управления ФСБ России Ольга Иванова, которая делала экспертизу статьи крымского журналиста Николая Семены, допустила более 70 ошибок в своем заключении. Об этом Семена рассказал 21 июня после заседания суда по его делу.

Эксперт российской ФСБ Ольга Иванова не явилась 21 июня на заседание суда по делу крымского журналиста Николая Семены. Однако она пришла на допрос по «делу Умерова». В ходе допроса выяснилось, что она не владеет крымскотатарским языком, являясь по образованию переводчиком с английского и китайского, хотя и делала экспертизу речи Ильми Умерова на крымскотатарском языке.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.