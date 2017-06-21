Эксперт крымского управления ФСБ России Ольга Иванова, которая делала экспертизу статьи крымского журналиста Николая Семены, допустила более 70 ошибок в своем заключении. Об этом Семена рассказал 21 июня после заседания суда по его делу, на который Иванова не явилась.

«Адвокаты запросили рецензионное заключение по поводу экспертизы Ольги Ивановой по моему делу. И рецензенты пришли к выводу, что ее экспертное заключение… всего лишь на одну четвертую состоит из собственного текста. Но в этом собственном тексте Ольга Иванова допустила 72 ошибки, что свидетельствует о том, что как профессионал она не отвечает требованиям», – сказал Семена.

Журналист также подчеркнул, что рассчитывает на то, что Иванову все-таки допросят по его делу, и она даст показания, «потому что и рецензенты, и адвокаты, и другие правоведы не усматривают того вывода, который она сделала в своем заключении, что в статье, которую мне вменяют, присутствуют призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Эксперт российской ФСБ Ольга Иванова не явилась 21 июня на заседание суда по делу крымского журналиста Николая Семены. Однако она пришла на допрос по «делу Умерова». В ходе допроса выяснилось, что она не владеет крымскотатарским языком, являясь по образованию переводчиком с английского и китайского, хотя и делала экспертизу речи Ильми Умерова на крымскотатарском языке.

На очередном заседании по делу Николая Семены 21 июня допросили одного из свидетелей – переводчика. Следующее заседание назначено на 7 июля.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.