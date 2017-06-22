Исламисты подорвали мечеть в Мосуле – иракские военные

Иракские военные заявляют, что боевики группировки «Исламское государство» взорвали в Мосуле главную мечеть «Ан-Нури» и ее минарет. По сообщению Министерства обороны Ирака, это произошло 21 июня, когда военные вели наступление вглубь города.

Мечеть «Ан-Нури» была построена в 1172 году. Ее минарет известен как «Аль-Хадба», «горбун», поскольку он был наклонен на одну сторону, как Пизанская башня в Италии.

Исламисты хотели разрушить минарет еще в 2014 году, когда оккупировали город. Но тогда жители помешали этому, став вокруг него живым щитом.

В июле 2014 года лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади появился в мечети «Ан-Нури» во время пятничной молитвы и заявил о создании «исламского халифата».

Вместе с тем, связанное с исламистами агентство Amaq заявило 21 июня, что мечеть «Ан-Нури» и ее минарет были разрушены во время авиаударов США.

Представители международной коалиции заявляют, что не проводили никаких операции в районе, где расположена мечеть.

Сейчас иракские военные проводят операцию по восстановлению контроля над Мосулом.