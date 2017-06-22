Украинские правозащитники в Вашингтоне рассказали Маккейну о нарушении прав человека в Крыму

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик 21 июня встретились в Вашингтоне с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном и рассказали ему о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

«Мы встретились с Джоном Маккейном и его офисом сегодня и проинформировали их о ситуации с правами человека в Крыму», – написала в Фейсбуке Татьяна Печончик.

Впечатлениями о встречи с украинскими правозащитниками Маккейн поделился в Твиттере.

«Замечательная встреча с украинскими правозащитниками из Крыма – я приветствую вашу работу и всегда буду бороться за свободную и целую Украину!» – написал МакКейн.

Ранее сообщалось, что украинские правозащитники Ольга Скрипник и Татьяна Печончик отправились в Вашингтон с докладом о нарушениях прав человека в Крыму.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.