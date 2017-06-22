В Севастополе отпраздновали день Купала по языческому календарю

В Севастополе 21 июня прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный украинскому народному празднику Купала. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Акцию организовала региональная общественная организация «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС). Участники акции зажгли свечи, символизирующие купальский огонь, и положили на праздничный стол венок из полевых цветов.

Член УНКОС, бывший учитель украинской филологии Светлана Левон рассказала собравшимся об истории народного праздника и его значении.

Другие участники акции – выходцы из разных украинских регионов – посвятили свои выступления особенностям празднования Купала в разных областях Украины: на Житомирщине, Львовщине, Подолье.

Представитель Белорусского национально-культурного общества Севастополя Людмила Малько произнесла перед собравшимися речь на белорусском языке, в которой поделилась воспоминаниями о праздновании Купала у нее на родине.

Заместитель председателя Армянского национально-культурного общества Севастополя Зоя Микаэлян рассказала об армянском народном празднике Вардэвар, который напоминает украинский Купала.

О том, как крымские эстонцы отмечали в степном безводном Крыму народный эстонский праздник Янов день, напоминающий украинский Купала, рассказала собравшимся представитель Эстонского национально-культурного общества Севастополя Эльвира Сальцман.

Самодеятельный народных хор «Виолко» под руководством Виктора Ковальчука исполнил на празднике более двух десятков украинских и белорусских народных песен на купальские мотивы.

После литературно-музыкального вечера его участники отправились на Приморский бульвар и пустили купальский венок из полевых цветов по воде в Севастопольской бухте.