Россия усилит военные силы на западном фланге – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 июня заявил, что ситуация в сфере безопасности вблизи западных границ страны ухудшилась, и Россия усилит там свои военные силы.

«Ситуация, которая складывается у наших западных границ, имеет тенденцию к ухудшению. Это связано с повышением военной активности НАТО в Восточной Европе. Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов», – сказал российский министр во время поездки в Калининградскую область, на западе России.

Шойгу добавил, что военные маневры альянса в странах Балтии этим летом «наглядно демонстрируют откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса».

Так, по словам, Сергея Шойгу, до конца года российские военные сформируют 20 новых подразделений вдоль своих западных границ. Позже в этом году Россия и Беларусь проведут военные учения «Запад-2017».

Российское телевидение накануне показало кадры с истребителем НАТО F-16, который сопровождал самолет Шойгу, когда тот подлетал к Калининграду. Затем российский истребитель Су-27 пролетел между самолетом российского министра и истребителем альянса. Позже российские информагентства сообщили, что несколько истребителей НАТО сопровождали самолет Шойгу над Балтийским морем, когда он возвращался из Калининграда в Москву, но не пытался приблизиться к нему.

Заместитель генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер накануне заявила, что Альянс хотел бы обсудить с Москвой предотвращение инцидентов на территории Балтийского моря.

Ранее в Пентагоне сообщили, что 19 июня российский истребитель и разведывательный самолет США пролетели над Балтийским морем в «опасной» близости друг от друга. Инцидент произошел в 40 километрах от российской Калининградской области. Министерство обороны России заявило, что американский самолет совершил «провокационные действия» в отношении российского истребителя.