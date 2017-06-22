Судьи подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Крыма более часа обсуждают продление ареста одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу. Об этом в Твиттере написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Более часа судьи по делу Чийгоза в совещательной комнате думают о продлении ему стражи по голословному ходатайству прокурора», – написал Полозов.

Ходатайство о продлении на три месяца ареста Ахтему Чийгозу подал накануне, 21 июня, прокурор.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.