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Полозов: крымские судьи более часа обсуждают продление ареста Чийгозу

Николай Полозов, архивное фото

Судьи подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Крыма более часа обсуждают продление ареста одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу. Об этом в Твиттере написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Более часа судьи по делу Чийгоза в совещательной комнате думают о продлении ему стражи по голословному ходатайству прокурора», – написал Полозов.

Ходатайство о продлении на три месяца ареста Ахтему Чийгозу подал накануне, 21 июня, прокурор.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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