Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 22 июня отклонил апелляции фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука и его защитника и оставил ялтинца под стражей. При этом судьи решили провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на то, что «присутствующие могут нарушить порядок», а также на «нестабильную социально-политическую обстановку в стране в связи с терактами», сообщил корреспонденту Радио Свобода адвокат Сирука Эмиль Курбединов.

«Конечно же, ни одно из ходатайств не было удовлетворено. В конце концов, наши жалобы тоже остались без удовлетворения. И постановление суда о продлении ареста осталось в силе и вступило в законную силу», – отметил адвокат.

По его словам, защита заявила отвод прокурору, который суд не удовлетворил. Однако адвокату удалось добиться, чтобы на оглашение приговора в зал пустили супругу его подзащитного Анну Богачеву.

«Стараниями адвоката пустили только меня на оглашение приговора. Можно было увидеть только по видеосвязи Вадима, причем звук, я так поняла, намерено был отключен. Увидеть лицо только и можно было», – отметила Богачева.

Она также добавила, что виделась с мужем только раз после его задержания – в марте.

5 июня сообщалось, что п​Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» на два месяца.

Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».