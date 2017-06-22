Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Крыму

В четверг, 22 июня, в Крыму ожидаются ливни с грозами, град и шквальный ветер. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине ночи и днем 22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с непогодой в ведомстве призывают жителей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев.

В Симферополе из-за сильного ливня, обрушившегося в субботу, 10 июня, на город, было зафиксировано несколько ДТП, в воде оказались несколько троллейбусов, автобусов и легковых автомобилей.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня в результате сильного ливня в Симферополе выпала фактически среднемесячная норма осадков.