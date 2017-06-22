Минспорта Украины осуждает проведение марафона «Бег мира» в Крыму

Министерство молодежи и спорта Украины осуждает проведение международного марафона «Бег мира» в аннексированном Крыму. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Крым.Реалии.

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждало и осуждает проведение на территории оккупированного Крыма любых международных спортивных соревнований», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что они сотрудничают исключительно с украинскими организаторами эстафеты, в частности с Евгением Фурсом.

21 мая в Керчи финишировали участники марафона «Бег мира», которые стартовали 16 мая в Симферополе. Как сообщают местные СМИ, бегуны преодолели дистанцию в 371 километр.

На материковой Украине марафон «Всемирный бег ради гармонии» стартовал 17 мая в Запорожье и закончится на день Конституции Украины 28 июня 2017 года в городе Суммы.

«Всемирный бег ради гармонии» проводится в более чем ста странах мира для «распространения идей толерантности и сосуществования народов в мире». Эстафета организована международной сетью волонтеров.

В Украине эстафета «Всемирный бег ради гармонии» проводится с 1993 года. С тех пор ее участники преодолели 45 000 километров по дорогам, горящий факел держали почти 300 000 украинских граждан, говорится на сайте мероприятия.