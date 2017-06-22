ФАС России надеется снизить цены на топливо в Крыму, изменив логистику доставки

В российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают задействовать Феодосийскую нефтебазу для доставки топлива в Крым. Как сообщили 22 июня в ведомстве, нефтебазу в Феодосии могут использовать для перевалки нефтепродуктов, доставленных танкерами в Крым морским путем из соседней России. В ФАС предполагают, что это «стабилизирует или даже снизит цены на топливо на полуострове», сообщают российские СМИ.

«Мы должны разобраться с внутрироссийскими проблемами относительно налаживания схем поставок нефтепродуктов в обход инфраструктуры «Российской железной дороги», например, с использованием инфраструктуры Феодосийской нефтебазы и танкерных поставок. Региональным властям надо приложить максимум усилий, чтобы нормально обеспечить работу Феодосийской нефтебазы», – цитирует российский «Интерфакс» начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина.

По его мнению, это «сэкономит логистические издержки и благоприятным образом отразится на стоимости продукта на АЗС».

Топливо в Крым поставляют из через Керченскую паромную переправу. Цены на АЗС на полуострове выше, чем в среднем по соседней России, в том числе из-за транспортной логистики, отмечают в ФАС.

В сентябре 2016 года крымское управление ФАС России оштрафовало на 129 млн рублей пять крупнейших крымских нефтетрейдеров за повышение цен на нефтепродукты на заправках Крыма. В частности, картельный сговор, по данным УФАС, осуществили компании «Кедр», «Крым Ойл», «Ритэйл юг», «Торговый дом «ТЭС» и компания «Нефтетрейдинг».

В антимонопольном ведомстве утверждают, что после мониторинга розничных и оптовых цен на светлые нефтепродукты было зафиксировано одновременное подорожание бензина А-92 и А-95, а также дизельного топлива на заправках Крыма. При этом цены на все марки бензинов и дизельное топливо были увеличены на одинаковую величину вне зависимости от поставщика, у которого были осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия, отмечают в ведомстве.