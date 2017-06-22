«Единороссы» выступили против предложения КПРФ отменить новогодние каникулы

В России представители парламентской фракции «Единая Россия» отказываются поддержать инициативу местных представителей коммунистов об отмене новогодних каникул, сообщают 22 июня российские СМИ.

Первый заместитель руководителя фракции «единороссов» в российской Госдуме Андрей Исаев призвал «придерживаться установленного праздничного календаря», сообщает ТАСС.

22 июня депутаты партии КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы России законопроект, который предлагает отменить нерабочие дни в новогодние праздники, и сделать праздничным 18 марта, который в этой стране считается днем «воссоединения» в аннексированным Крымом, а также 7 ноября, когда в России отмечают годовщину Октябрьской революции.

Коммунисты утверждают, что «граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», а внесение в число нерабочих дней 31 декабря «позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время».

«Есть устоявшийся календарь, к нему были приняты несколько лет назад поправки: новогодние каникулы сократили на два дня. Эти два дня правительство может переносить к другим праздничным датам. Постоянно метаться из стороны в сторону государство не должно. Стоит придерживаться праздничного календаря», – сказал Андрей Исаев.

При этом не сообщается, согласны ли «единороссы» подержать инициативу КПРФ сделать нерабочими 18 марта и 7 ноября.