В Днепре 22 июня женщину оштрафовали за «георгиевскую ленточку»

В Днепре во время мероприятий ко 22 июня у женщины правоохранители изъяли «георгиевскую ленточку». Об этом сообщили в областной полиции.

По данным из полиции, в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, изготовление или пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты наказывается штрафом от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В то же время координаторы митинга, инициированного общественной организацией «Коммунисты Днепропетровщины» 22 июня в Днепре заявили, что не просили участников приходить на мероприятие с «георгиевскими лентами», наоборот – в этот день умышленно отказались от использования любой символики.

21 июня по этой же статье был составлен протокол в городе Желтые Воды Днепропетровской области, сообщили в полиции области.

В полиции также сообщили, что в целом мероприятия по случаю 22 июня в Днепре прошли спокойно, правоохранители осуществляли усиленное патрулирование.

22 июня в Днепре члены запрещенной судом общественной организации «Союз советских офицеров» провели собрание – митинг, возложение цветов к монументам погибшим в годы Второй мировой войны офицерам и к памятнику погибшим правоохранителям, а также «антифашистский» марш. В мероприятиях приняли участие около полусотни человек. Их охраняли и сопровождали колонной к памятникам несколько десятков полицейских.

Ранее в Днепре представители общественного совета при СБУ в Днепропетровской области заявляли, что 22 июня, в День памяти и скорби, могут произойти провокации, подобные тем, которые произошли 9 мая.

12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете «георгиевской ленточки» в Украине. В Кодексе об административных правонарушениях теперь появилась статья за «изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты». За ее ношение или демонстрацию предусмотрено наказание штрафом – от 850 до 2550 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5100 гривен. Также нарушитель может получить 15 суток ареста.