Суд в Крыму оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Бекирова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 22 июня отклонил апелляцию фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Бекирова и оставил его под стражей. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как сообщается, заседание проходило в закрытом режиме и на него не пустили активистов, которые пришли поддержать Бекирова. Как рассказал КПГ один из активистов Осман Арифмеметов, на суд пустили только жену фигуранта.

Перед этим Верховный суд Крыма отклонил апелляции фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука и его защитника и оставил ялтинца под стражей.

5 июня сообщалось, что п​одконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» на два месяца.

Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».