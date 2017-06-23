Спикер Конгресса США поддержал новые санкции против Кремля

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан высказался в поддержку законопроекта о введении новых санкций в отношении России и Ирана, принятого на прошлой неделе Сенатом.

Результаты голосования по законопроекту в верхней палате были 98 «за» и 2 «против». Тем не менее председатель Комитета по бюджетно-финансовой политике Палаты представителей республиканец Кевин Брэди упрекнул сенаторов в отступлении от конституции, поскольку, согласно основному закону, любые меры, имеющие отношения к финансам, должны инициироваться нижней палатой.

Демократы в ответ обвинили республиканцев в том, что своими придирками они подыгрывают администрации Трампа, которая выступает против новых антироссийских санкций. Заявление Пола Райана в поддержку законопроекта призвано парировать обвинения демократов. Чуть ранее Брэди предложил сенаторам добавить в законопроект о санкциях ряд мелких поправок, которых будет достаточно, чтобы дать нижней палате Конгресса возможность выдвинуть свою версию закона.

На прошлой неделе американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет санкции против России. Этот пакет ставит своей целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.

МИД России раскритиковал расширение санкций США в отношении российских граждан и компаний из-за ситуации в Украине, отметив, что такие действия создают «серьезный риск» для двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

США, Евросоюз и другие западные страны в несколько этапов ввели санкции против России – сначала за аннексию Крыма, затем – за роль Москвы в вооруженном конфликте на Донбассе.