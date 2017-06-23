Глава Керченского горсовета Щербула подала в отставку

Глава подконтрольного Кремлю керченского городского совета Лариса Щербула подала в отставку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Действующим председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой написано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что на состоявшейся накануне внеочередной конференции керченского отделения партии «Единая Россия» делегаты избрали кандидатуру на пост председателя подконтрольного Кремлю горсовета из числа действующих депутатов – Николая Гусакова.

«Большинством голосов в результате проведенной процедуры тайного голосования была поддержана кандидатура Николая Гусакова, за нее отдали свои голоса 68 делегатов», – говорится в сообщении.

Ближайшая сессия подконтрольного Кремлю Керченского городского совета состоится 23 июня в 10:00.

Лариса Щербула пока публично не комментировала причин своей отставки.

В Керчи в субботу, 17 июня, местные коммунисты провели митинг против коррупции и потребовали отставки главы подконтрольного Кремлю керченского городского совета Ларисы Щербулы.

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментировала судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щербула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.