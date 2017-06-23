Коллекция редких амурских леопардов в парке львов «Тайган» пополнилась на одну особь сообщил 23 июня в комментарии Крым.Реалии хозяин парка, крымский бизнесмен Олег Зубков.

«На этой неделе на свет появился детеныш в семье амурских леопардов. Назвали малыша Каспером. Амурские леопарды вот уже несколько десятилетий остаются крайне редкими животными. В природе Уссурийского края, на их родине, встретить леопарда практически невозможно. Долгое время их не могли насчитать более 30 особей! Поэтому крайне важно их содержание и разведение в зоопарках», – сказал Зубков.

К настоящему времени дальневосточный (амурский) леопард сохранился лишь в Южном Приморье, хотя еще в начале 20 века ареал этого хищника охватывал Восточный и Северо-Восточный Китай, Корейский полуостров, Амурский и Уссурийский края. Это самый редкий из подвидов леопарда: по состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка «Земля леопарда» и от 8 до 12 в Китае. Дальневосточный леопард внесен в Красную книгу соседней России и Международную Красную Книгу.

Сафари-парк «Тайган» в Белогорске – это самый большой в Европе питомник различных пород львов и других видов животных на территории 32 гектаров, основанный крымским бизнесменом Олегом Зубковым. В парке проживают более 70 львов. Всего в зоологических парках Зубкова содержатся три с половиной тысячи разных животных и птиц.

