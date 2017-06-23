Госпогранслужба Украины: для крымчан, желающих получить биометрический паспорт, угроз нет

В Госпогранслужбе Украины опровергли заявления подконтрольных Кремлю крымских властей о том, что жителям аннексированного полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, грозят аресты на материковой части Украины.

«Это абсолютно миф, который в очередной раз показал глупость наших оппонентов, которые провоцируют такие действия и делают такие заявления», – отметил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

Видеокомментарий Серватюка опубликовала в Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Подконтрольный Кремлю вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов ранее заявил, что жителям полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, грозят аресты на материковой части Украины.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС с 11 июня украинцам необходимо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.