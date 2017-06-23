Россия: «Мемориал» признал политзаключенным задержанного на антикоррупционном митинге активиста

В России правозащитный центр «Мемориал» признал политическим заключенным Дмитрия Крепкина, подозреваемого по делу о нападении на полицейских в Москве 26 марта. Как сообщается на сайте «Мемориала», следствие не предоставило реальных доказательств вины Крепкина.

32-летнего уроженца Харькова обвиняют в том, что он ударил сотрудника полиции по ноге. Сам Крепкин рассказал юристу, который пытался заступиться за одного из участников акции протеста, в этот момент на него замахнулся полицейский, которого он ударил по дубинке.

Ранее «Мемориал» признал политзаключенными осужденных по делу 26 марта Юрия Кулия и Александра Шпакова. В этом деле также задержаны Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.

Всего на акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, было задержано более полутора тысяч человек. Протестующие требовали от властей России отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, о которой говорилось в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон».