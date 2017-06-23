На Крым идут грозы с градом – синоптики

В Крыму в субботу, 24 июня, ожидаются сильные ливни с градом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели призывают жителей полуострова соблюдать правила безопасности. В частности, во время ливня и сильного ветра необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, крупных деревьев.

В Симферополе из-за сильного ливня, обрушившегося 10 июня на город, было зафиксировано несколько ДТП, в воде оказались несколько троллейбусов, автобусов и легковых автомобилей.