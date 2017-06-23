Луценко: прокуратура намерена просить суд арестовать главного редактора «Страна.ua»

Генпрокуратура Украины намерена просить суд избрать для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что срок избрания меры пресечения проходит 25 июня.

22 июня поздно вечером правоохранители задержали Гужву по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, Гужва с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20 тысяч долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Сам Гужва отметил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линька.

Около 15:00 23 июня адвокат Елена Лукаш сообщила, что Игоря Гужву отправили в киевский изолятор временного содержания (ИВС).

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции интернет-издания «Страна.ua» и задержание главного редактора Игоря Гужвы и ждет, что «силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений».