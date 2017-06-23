Глава антимонопольной службы России: «роуминг для москвичей в Крыму – это позор»

Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев возмущен наличием роуминга для москвичей в аннексированном Крыму, сообщают 23 июня российские СМИ. Артемьев утверждает, что возглавляемая им служба «подготовит предложение об изъятии понятия национальный роуминг из законодательства и актов правительства».

«Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза – мы считаем, что быть его не должно. Сейчас 28 стран Евросоюза, они долго к этому шли, этот роуминг внутри ЕС ликвидировали. Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг», – цитирует Артемьева российское агентство ТАСС.

Глава Федеральной антимонопольной службы России отметил, что понятие роуминга как техническая характеристика сохранится, «а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть».

«Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей – это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?», – заявил он.

В аннексированном Крыму накануне, 24 мая, пользователи массово жаловались на перебои с мобильной связью. Сложности со связью возникли, в частности, у абонентов в Севастополе, Ялте, Керчи.

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее признал, что на полуострове есть проблемы с интернет-связью.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.