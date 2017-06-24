Россия: Госдума приняла законопроект о запрете «сайтов-зеркал»

Государственная дума России 23 июня приняла в третьем чтении законопроект о блокировании так называемых «зеркал» – копий пиратских сайтов.

Законопроект вводит понятие «копии», под которым подразумевается сайт, схожий с заблокированным. Запрос о блокировании «зеркала» смогут направлять не только государственные органы, но и правообладатели. Согласно законопроекту, поисковые системы будут обязаны удалять пиратские сайты.

В предыдущей версии законопроекта, одобренной правительством, речь шла о досудебной блокировке «сайтов-зеркал». С финальной версии эту норму исключили.

Антипиратский закон действует в России с 2013 года. За два года действие приобрели поправки о пожизненной блокировке сайтов за повторное нарушение закона.