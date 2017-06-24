Российская писательница сообщает об увольнении «из-за выступления в штабе Навального»

Российская писательница и журналистка Елена Колядина сообщает о том, что ее уволили с работы. По ее мнению, причиной стало то, что она выступила в штабе оппозиционера Алексея Навального в Череповце.

Колядина написала на вологодском сайте newsvo, что 22 июня прочитала лекцию о литературе, а 23-го ее уволили из компании «Медиа Центр» и из газеты «Голос Череповца». По мнению писательницы, это сделано по политическим мотивам, хотя в трудовой книжке написано, что ее сократили.

Елена Колядина получила премию «Русский Букер» в 2010 году за роман «Цветочный крест».

В пятницу в Центральной избирательной комиссии России заявили, что Алексей Навальный не может баллотироваться в президенты, имея непогашенную судимость. В феврале оппозиционер был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищениях в компании «Кировлес».

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Несмотря на обвинительный приговор по делу «Кировлес», политик решил продолжить избирательную кампанию.