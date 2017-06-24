Фигуранта по делу главреда «Страна.ua» Гужвы взяли под домашний арест

Шевченковский районный суд Киева избрал домашний арест в качестве меры пресечения для одного из фигурантов «дела Гужвы» Антона Филипковского. Его подозревают в вымогательстве совместно с главным редактором издания «Страна.ua» Игорем Гужвой средств от народного депутата Дмитрия Линько (фракция Радикальной партии).

По сообщениям, Филипковский был посредником в передаче средств. Он отказался от адвоката и сотрудничает со следствием, заявила прокурор Елена Ковальчук.

Домашний арест назначен на два месяца по месту жительства Филипковского в Харькове.

Шевченковский райсуд также начал рассматривать меру пресечения и для самого Гужвы. По сообщениям, прокуратура будет просить для него содержание под стражей с альтернативой залога в более 3 миллионов гривен.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, действия Игоря Гужвы квалифицируют по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса Украины о вымогательстве. В случае признания виновным ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сам Гужва ранее называл объявленное подозрение «полным бредом и ложью».

Гужву и вероятного посредника задержали 22 июня. По версии следствия, Гужва в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20 тысяч долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, Гужву и посредника задержали непосредственно после передачи 10 тысяч долларов США от потерпевшего, по результатам проведенного обыска в помещении редакции издания «Страна.ua» эти средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания. ГПУ также обнародовала оперативные видеозаписи процесса передачи средств.

Сам Гужва заявил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линька. Все обвинения прокуратуры он отверг. Видеозаписи, обнародованные ГПУ, он назвал «смонтированными».