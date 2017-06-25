Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве. Он должен провести следующие 60 суток под стражей или внести залог в сумме 544 000 гривен. По версии следствия, Гужва в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20 000 долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Сам Гужва называет объявленное подозрение «полным бредом и ложью», а дело против себя «сфабрикованным», его адвокат Елена Лукаш утверждает, что залог будет внесен.