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Главреда «Страна.ua» суд арестовал на 2 месяца с правом внести залог (видео)

Главреда «Страна.ua» суд арестовал на 2 месяца с правом внести залог (видео)
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве. Он должен провести следующие 60 суток под стражей или внести залог в сумме 544 000 гривен. По версии следствия, Гужва в сговоре с лицом, которое представлялось его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20 000 долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности. Сам Гужва называет объявленное подозрение «полным бредом и ложью», а дело против себя «сфабрикованным», его адвокат Елена Лукаш утверждает, что залог будет внесен.

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