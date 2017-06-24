Суд арестовал на два месяца главреда «Страна.ua» с правом выхода под залог

Шевченковский райсуд Киева 24 июня арестовал на 2 месяца главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву с правом выхода под залог в сумме 544 000 гривен. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Прокуратура просила определить сумму залога в размере 3 миллиона гривен.

Ранее 24 июня Шевченковский районный суд Киева отправил под домашний арест в качестве меры пресечения для другого фигуранта «дела Гужвы» Антона Филипковского. Его подозревают в вымогательстве совместно с Игорем Гужвой средств от народного депутата Дмитрия Линько (фракция Радикальной партии).

По версии прокуратуры, Филипковский был посредником в передаче средств. Он отказался от адвоката и сотрудничает со следствием, заявила прокурор Елена Ковальчук.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, действия Игоря Гужвы квалифицируют по части 3 статьи 198 Уголовного кодекса Украины о вымогательстве. В случае признания виновным ему может затем грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сам Гужва называет объявленное подозрение «полным бредом и ложью», а дело против себя «сфабрикованным».

Гужву и вероятного посредника задержали 22 июня. По версии следствия, Гужва в сговоре с лицом, представлялась его личным помощником, требовали у народного депутата Украины 20000 долларов США за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности.

Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Гужва и посредника задержали непосредственно после передачи 10000 долларов США от потерпевшего. ГПУ заявляет, что по результатам проведенного обыска в помещении редакции издания «Страна.ua» эти средства обнаружены в портфеле руководителя интернет-издания. ГПУ обнародовала оперативные видеозаписи предполагаемой передачи средств.

Сам Гужва заявил, что обыск в редакции издания он связывает с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Дмитрия Линька. Все обвинения прокуратуры он отверг. Видеозаписи, обнародованные ГПУ, он назвал «смонтированными».