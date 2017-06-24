Крымский.Пармезан: Миллиарды в песок, круиз на пароме и санкции в Крыму

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 24 июня Александр Янковский и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как в Крыму «пилят» деньги федеральной целевой программы? Каких удобств нет на лайнере «Князь Владимир», переоборудованном из автомобильного парома? Почему США так не любят крымчан, что готовы продолжать санкции вечно? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.