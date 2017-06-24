В СБУ не обнаружили причастности «айдаровцев» к терроризму, но подтвердили другие преступления

Следователи Службы безопасности Украины в результате завершенной проверки не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении отдельными военнослужащими батальона территориальной обороны «Айдар» уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины, сообщил пресс-центр СБУ. Эти следственные действия провели во исполнение постановления Шевченковского райсуда Киева.

В то же время при расследовании СБУ получила данные о совершении отдельными бывшими и действующими военнослужащими батальона «Айдар» в составе преступной группы ряда преступлений насильственного направления, говорится в сообщении.

СБУ решила передать полученные фактические данные в Сватовский отдел полиции в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих «Айдара», сообщил пресс-центр.

Некоторых действующих и бывших бойцов отдельного штурмового батальона «Айдар» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ранее добровольческого батальона теробороны) обвиняют в ряде преступлений, в частности, в незаконных задержаниях или похищениях людей и незаконном лишении похищенных воли, главным во время военных событий 2014 года. Также по некоторым бойцам «Айдара» было открыто уголовное производство по статьям о терроризме в связи с событиями того времени.