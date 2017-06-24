МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи несогласованным с Киевом визитом в Крым президента России Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – Автономную Республику Крым 24 июня 2017 года», – говорится в заявлении МИДа.

Украинская сторона считает упомянутый визит российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, «циничным и демонстративным пренебрежением» российской стороной общепризнанными нормами международного права.

Внешнеполитическое ведомство Украины направило в МИД России ноту протеста.

24 июня президент России Владимир Путин прибыл в Крым. Он посетил детский лагерь «Артек» в Гурзуфе, где открыл смену, посвященную американке Саманте Смит.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».