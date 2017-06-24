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Путин в «Артеке» попробовал блины и пообщался с детьми

Владимир Путин в «Артеке», 24 июня 2017 года

Президент России Владимир Путин 24 июня во время визита в «Артек», осмотрел территорию лагеря, пообщался с детьми и попробовал блины в столовой. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита в «Артек» Путина сопровождали его советник Андрей Фурсенко, вице-премьер России Ольга Голодец и глава Крым, назначенный Москвой, Сергей Аксенов. Знакомство с лагерем российский президент начал с осмотра макета «Артека». На нем представлены уже действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017 году, в 2018 году и в дальнейшей перспективе. О планах по развитию комплекса Путину рассказал директор лагеря Алексей Каспржак. Он отчитался о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также сообщил о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тыс. детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тыс. детей).

Владимир Путин осматривает макет «Артека»
Владимир Путин осматривает макет «Артека»

Затем Путин отправился в столовую, где посмотрел, чем питаются дети. Как сообщает ТАСС, президент России попробовал блины и похвалил их. Владимир Путин также поздравил одного из «артековцев», который 24 июня праздновал День рождения.

Российскому президенту также показали многофункциональный спортивный зал, корпус и типовой номер для проживания детей. Путин попал на занятие по хохломской росписи, где ему рассказали о направлениях обучения детей, подарив расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус.

Со смотровой площадки президент России осмотрел строящийся лагерь «Солнечный», который собираются включить в структуру «Артека».

Владимир Путин прогуливается по «Артеку», 24 июня 2017 года
Владимир Путин прогуливается по «Артеку», 24 июня 2017 года

Путин также открыл седьмую смену лагеря, посвященную американке Саманте Смит.

Президент России прибыл в Крым 24 июня. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом Путина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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