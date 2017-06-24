Путин в «Артеке» попробовал блины и пообщался с детьми

Президент России Владимир Путин 24 июня во время визита в «Артек», осмотрел территорию лагеря, пообщался с детьми и попробовал блины в столовой. Об этом сообщает ТАСС.

Во время визита в «Артек» Путина сопровождали его советник Андрей Фурсенко, вице-премьер России Ольга Голодец и глава Крым, назначенный Москвой, Сергей Аксенов. Знакомство с лагерем российский президент начал с осмотра макета «Артека». На нем представлены уже действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017 году, в 2018 году и в дальнейшей перспективе. О планах по развитию комплекса Путину рассказал директор лагеря Алексей Каспржак. Он отчитался о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также сообщил о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тыс. детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тыс. детей).

Затем Путин отправился в столовую, где посмотрел, чем питаются дети. Как сообщает ТАСС, президент России попробовал блины и похвалил их. Владимир Путин также поздравил одного из «артековцев», который 24 июня праздновал День рождения.

Российскому президенту также показали многофункциональный спортивный зал, корпус и типовой номер для проживания детей. Путин попал на занятие по хохломской росписи, где ему рассказали о направлениях обучения детей, подарив расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус.

Со смотровой площадки президент России осмотрел строящийся лагерь «Солнечный», который собираются включить в структуру «Артека».

Путин также открыл седьмую смену лагеря, посвященную американке Саманте Смит.

Президент России прибыл в Крым 24 июня. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом Путина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».